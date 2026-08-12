Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Oblast de Bourgas
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Oblast de Bourgas, Bulgarie

;
2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2/5
Emplacement prestigieux près du complexe "Tarsis" - un endroit idéal pour un séjour de longu…
$348
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bulgarian Expert
Langues
English, Русский, Български
Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2/5
Emplacement prestigieux près du complexe "Tarsis" est un endroit idéal pour la vie à long te…
$406
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bulgarian Expert
Langues
English, Русский, Български
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller