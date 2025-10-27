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Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg

Nessebar, Bulgarie
depuis
$47,680
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ID: 8912
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Ville
    Nessebar
  • Adresse
    Sunny Beach Resort,

À propos du complexe

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studio. 700m de la mer. Des boutiques. Les restaurants

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Localisation sur la carte

Nessebar, Bulgarie
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Alimentation et boissons
Loisirs

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