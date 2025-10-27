  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Nessebar
  4. Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg

Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg

Nessebar, Bulgarie
depuis
$48,521
;
6
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 8904
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Ville
    Nessebar
  • Adresse
    Sunny Beach Resort,

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Studio. 700m de la mer. Des restaurants. Des boutiques. Pharmacie. Magasins de légumes.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Localisation sur la carte

Nessebar, Bulgarie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg
Nessebar, Bulgarie
depuis
$47,877
Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg
Nessebar, Bulgarie
depuis
$45,561
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
Complexe résidentiel MAGNOLIA 8
Nessebar, Bulgarie
depuis
$68,467
Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg
Nessebar, Bulgarie
depuis
$81,264
Vous regardez
Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg
Nessebar, Bulgarie
depuis
$48,521
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Immeuble La Mer Home2
Immeuble La Mer Home2
Immeuble La Mer Home2
Nessebar, Bulgarie
depuis
$61,815
L'année de construction 2028
Commencer à vendre!!!Plage ensoleillée Nouvelle maison résidentielle dans le centre de Sunny Beach près de Cacao Beach La Mer Home2 - conçu avec la vie moderne à l'espritPas de taxe de soutien.700m de la merLes appartements sont clés en mainSuperficie - à partir de 36,41 m2 Prix - à partir d…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Immeuble ziloe zdanie v Asenovgrade
Immeuble ziloe zdanie v Asenovgrade
Immeuble ziloe zdanie v Asenovgrade
Immeuble ziloe zdanie v Asenovgrade
Immeuble ziloe zdanie v Asenovgrade
Afficher tout Immeuble ziloe zdanie v Asenovgrade
Immeuble ziloe zdanie v Asenovgrade
Assénovgrad, Bulgarie
depuis
$100,636
T.V.A.
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Acte 14 (juin 2026) reçu! Moderne immeuble résidentiel de quatre étages à Asenovgrad, juste à côté du parc et de la mosquée!Nous portons à votre attention un nouvel immeuble résidentiel de quatre étages à Asenovgrad. L'installation est caractérisée par la construction moderne, la fonctionnal…
Agence
Bulgarian Expert
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bulgarian Expert
Langues
English, Русский, Български
Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg
Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg
Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg
Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg
Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg
Complexe résidentiel Bolgariya Solnechnyy bereg
Nessebar, Bulgarie
depuis
$46,333
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Studio. 700m de la mer
Agence
Your Invest Home
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Quel est le meilleur endroit où vivre en Bulgarie ? Top 5 des villes accueillantes et prometteuses où s'installer.
27.10.2025
Quel est le meilleur endroit où vivre en Bulgarie ? Top 5 des villes accueillantes et prometteuses où s'installer.
Quelles sont les meilleures villes où vivre en Bulgarie ?
19.08.2024
Quelles sont les meilleures villes où vivre en Bulgarie ?
Afficher toutes les publications