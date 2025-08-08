  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Sveti Vlas

Nouveaux bâtiments à vendre en Sveti Vlas

appartements
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$113,030
L'année de construction 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - une nouvelle maison au bord de la mer à St. Vlas!🏡 Complexe de boutiques confortable à seulement 400 mètres de la plage!🔹 Bâtiment moderne de 5 étages🔹 Seulement 10 appartements - pour ceux qui apprécient l'intimité🔹 Appartements avec 1 et 2 chambres (de 58 m2 à 110 m2)🔹 Te…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller