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avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Oblast de Bourgas, Bulgarie

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Nessebar
3
Sveti Vlas
8
Akheloï
4
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5 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 192 m²
Sol 2/5
🏛️ Le style de la porte et le silence du jardin intérieur : une mezzanine exclusive de deux …
$348,448
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Sveti Vlas, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
ANTONIA: Superbe appartement de deux niveaux avec d'énormes terrasses!Nous portons à votre a…
$121,364
T.V.A.
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 112 m²
Sol 6/7
🏛️ Luxe à deux longueurs avec vue sur la mer et montagnes: Mesonet exclusif à Villa Florence…
$319,790
T.V.A.
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Value OneValue One
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Kocharitsa, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Kocharitsa, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 2/3
🌊 Panorama de la mer et deux niveaux de confort: une luxueuse maison de ville de trois pièce…
$114,272
T.V.A.
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nessebar, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 147 m²
Sol 3/4
🏠 Spacieux pour toute la famille: appartement 4 pièces à Sunny Day 3Nous offrons à la vente …
$129,431
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Caractéristiques des propriétés en Oblast de Bourgas, Bulgarie

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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