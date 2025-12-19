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Complexe résidentiel Serdce San Paulu Centr tvoego dohoda

Région Sud-est, Brésil
depuis
$172,000
T.V.A.
BTC
2.0459058
ETH
107.2346679
USDT
170 053.7350029
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
19
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ID: 35048
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Brésil
  • État
    Région Sud-est

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    25

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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🔥COMMENT LE PROJET À São Paulo?
📍 Coeur des affaires de la ville • Quartier Verrini / Hucri Zaidan
💼 Investissement dans l'un des pôles économiques les plus forts du Brésil

Projet résidentiel moderne dans l'environnement des plus grands centres d'affaires, parcs et infrastructures du niveau de la métropole.
Il s'agit d'un format immobilier qui est également en demande pour la vie et la location – dans des endroits avec une activité commerciale maximale et une forte demande.

- Oui.

🏙L'emplacement qui fonctionne pour vous

Le projet est situé près de l'un des principaux centres d'affaires de São Paulo:
Verrini et Av. Nações Unidas – 1-4 minutes
• Les plus grands centres d'affaires et tours de bureaux
• Plus de 3 500 entreprises sont entourées
70 % des baux à bureaux de catégorie A dans la région

En matière d'accessibilité à la marche et aux transports:
• Rarqué da Cidade, un parc urbain moderne
• Morumbi Shorring et Marquet Rase
• Écoles et universités internationales
• Restaurants, clubs de fitness, services haut de gamme

✈️ Aéroport de Songonhas – environ 15 minutes

✔ Emplacement avec demande constante de loyer
✔ Centre d'activité des entreprises et des investissements

- Oui.

🏢Projet

• Architecture de niveau Premium
• Territoire fermé avec contrôle d'accès
• Stationnement souterrain
• Solutions d'ingénierie modernes
• Niveau élevé de sécurité (STSV, sécurité)

Le projet est intégré dans un cluster urbain multifonctionnel :
Les bâtiments résidentiels, les centres d'affaires, un parc, le commerce et les infrastructures de services - le format de la "ville dans la ville".

- Oui.

🏊INFRASTRUCTURE

Format d'un complexe à part entière :

• Piscine 25 m et aire de loisirs
• SPA, sauna, salles de massage
• Espaces de fitness et de yoga
• Zones de toit et de salon
• Cowrking et colivages
• Zones de jeux et d'enfants
• IBQ et environnements domestiques
• Blanchisserie et zones de service

✔ Tout pour la vie, le travail et le repos dans le complexe

- Oui.

🏡Appartements

Plans modernes avec une liquidité élevée:

2 chambres - 59 m2 - à partir de 172,000 $
2 chambres - 74 m2 - à partir de $ 215,000

✔ Balcons
✔ Ergonomie bien conçue
✔ Formation à la climatisation
✔ Finition de qualité (lamin, porcelaine)
✔ Approvisionnement en eau chaude centrale

🚗 1 place dans le parking souterrain est inclus dans le prix de l'appartement


La pertinence des prix et de la disponibilité est clarifiée lors de l'application

- Oui.

💼Possibilités d'investissement

• Un des quartiers d'affaires les plus forts de la ville
• Demande élevée de loyer auprès des professionnels et des expatriés
• Valeur ajoutée due au développement de la région
• Fourniture limitée de logements neufs

📈Le format est particulièrement demandé:
- pour la location à long terme
- pour les locataires de sociétés
Pour les investissements avec croissance du capital

- Oui.

💳Conditions d'achat

• 10% - réservation
• 20% pendant la construction
• 70% lors de la réception des clés

📆 Exécution du projet : 2029

- Oui.

📞Écrire ou appeler.

- Je choisirai le meilleur lot pour votre tâche.
- Je t'envoie des plans et des présentations.
- Calculer un modèle d'investissement

L'immobilier moderne à São Paulo est un atout au cœur de la vie économique du Brésil avec une logique claire de croissance et de rentabilité.

Localisation sur la carte

Région Sud-est, Brésil

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
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Montant du prêt
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Montant du prêt
Période
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Période
Paiement mensuel
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Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
🇧🇷Les🏡Coвpe💰 от 195 000 $📍 São Paulо • pa- Oui.🌟✔ ✔ — кл✔ — востре✔ 💡 - Oui.📍Voir✔ 500✔ ✔ р✔ ра👉 ра- Oui.🏙C'est pas vrai.✔ ар✔ ✔ ✔ ак- Oui.🏢🏊 💪 🌿 🐾 🛒 🚗 ✔ вс — не в- Oui.🏡✔ 69✔ 79✔ 89✔ 93✔ все квартир✔ вкл📌 C'est vrai.📌 - Oui.💳✔ 10 % —✔ 20% — в✔ 70% —👉 у- Oui.📅 LesLes- Oui.📈✔ старт —✔ == Sync…
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