Complexe résidentiel Serdce San Paulu Centr tvoego dohoda

🔥COMMENT LE PROJET À São Paulo?

📍 Coeur des affaires de la ville • Quartier Verrini / Hucri Zaidan

💼 Investissement dans l'un des pôles économiques les plus forts du Brésil

Projet résidentiel moderne dans l'environnement des plus grands centres d'affaires, parcs et infrastructures du niveau de la métropole.

Il s'agit d'un format immobilier qui est également en demande pour la vie et la location – dans des endroits avec une activité commerciale maximale et une forte demande.

- Oui.

🏙L'emplacement qui fonctionne pour vous

Le projet est situé près de l'un des principaux centres d'affaires de São Paulo:

Verrini et Av. Nações Unidas – 1-4 minutes

• Les plus grands centres d'affaires et tours de bureaux

• Plus de 3 500 entreprises sont entourées

70 % des baux à bureaux de catégorie A dans la région

En matière d'accessibilité à la marche et aux transports:

• Rarqué da Cidade, un parc urbain moderne

• Morumbi Shorring et Marquet Rase

• Écoles et universités internationales

• Restaurants, clubs de fitness, services haut de gamme

✈️ Aéroport de Songonhas – environ 15 minutes

✔ Emplacement avec demande constante de loyer

✔ Centre d'activité des entreprises et des investissements

- Oui.

🏢Projet

• Architecture de niveau Premium

• Territoire fermé avec contrôle d'accès

• Stationnement souterrain

• Solutions d'ingénierie modernes

• Niveau élevé de sécurité (STSV, sécurité)

Le projet est intégré dans un cluster urbain multifonctionnel :

Les bâtiments résidentiels, les centres d'affaires, un parc, le commerce et les infrastructures de services - le format de la "ville dans la ville".

- Oui.

🏊INFRASTRUCTURE

Format d'un complexe à part entière :

• Piscine 25 m et aire de loisirs

• SPA, sauna, salles de massage

• Espaces de fitness et de yoga

• Zones de toit et de salon

• Cowrking et colivages

• Zones de jeux et d'enfants

• IBQ et environnements domestiques

• Blanchisserie et zones de service

✔ Tout pour la vie, le travail et le repos dans le complexe

- Oui.

🏡Appartements

Plans modernes avec une liquidité élevée:

2 chambres - 59 m2 - à partir de 172,000 $

2 chambres - 74 m2 - à partir de $ 215,000

✔ Balcons

✔ Ergonomie bien conçue

✔ Formation à la climatisation

✔ Finition de qualité (lamin, porcelaine)

✔ Approvisionnement en eau chaude centrale

🚗 1 place dans le parking souterrain est inclus dans le prix de l'appartement



La pertinence des prix et de la disponibilité est clarifiée lors de l'application

- Oui.

💼Possibilités d'investissement

• Un des quartiers d'affaires les plus forts de la ville

• Demande élevée de loyer auprès des professionnels et des expatriés

• Valeur ajoutée due au développement de la région

• Fourniture limitée de logements neufs

📈Le format est particulièrement demandé:

- pour la location à long terme

- pour les locataires de sociétés

Pour les investissements avec croissance du capital

- Oui.

💳Conditions d'achat

• 10% - réservation

• 20% pendant la construction

• 70% lors de la réception des clés

📆 Exécution du projet : 2029

- Oui.

📞Écrire ou appeler.

- Je choisirai le meilleur lot pour votre tâche.

- Je t'envoie des plans et des présentations.

- Calculer un modèle d'investissement

L'immobilier moderne à São Paulo est un atout au cœur de la vie économique du Brésil avec une logique claire de croissance et de rentabilité.