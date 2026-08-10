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Appartements près du club de golf à vendre en Préfecture de Vlorë, Albanie

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Appartement 2 chambres dans District de Vlora, Albanie
Appartement 2 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 5/9
Appartement 2 chambres avec vue mer à vendre sur le Lungomare à Vlora, Albanie - Investissem…
$308,886
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
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Types de propriétés en Préfecture de Vlorë

penthouses
appartements à plusieurs niveaux
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Vlorë, Albanie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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