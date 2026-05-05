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Mountain View Studios à vendre en Préfecture de Tirana, Albanie

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Tirana
3
Bashkia Kavaje
17
Tirana
8
Farke
5
1 propriété total trouvé
Studio 3 chambres dans Tirana, Albanie
Studio 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 251 m²
Sol 6
APARTAMENT À VENDRE 251 m² – LIQEN I THATË Le Groupe B99 propozon një apartament me sipër…
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Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Tirana, Albanie

avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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