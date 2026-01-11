Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Qender Vlore
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Qender Vlore, Albanie

2 propriétés total trouvé
Villa dans Babice e Madhe, Albanie
Villa
Babice e Madhe, Albanie
Surface 200 m²
Sol 2/2
Discover the beauty of the Albanian city of in this beautiful 2-storey villa, perfect for th…
$149,140
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa dans Kanine, Albanie
Villa
Kanine, Albanie
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
✅ Prix: 180.000 Euros✅ Lieu: Derrière le château de Kanine, Vlore✅ Secteur de construction :…
$211,398
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Qender Vlore, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller