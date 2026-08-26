Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Njesia Administrative Nr 2
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Njesia Administrative Nr 2, Albanie

;
appartements
5
6 propriétés total trouvé
Maison dans Kamez Municipality, Albanie
Maison
Kamez Municipality, Albanie
$525
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Appartement dans Kamez Municipality, Albanie
Appartement
Kamez Municipality, Albanie
$101 096
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Appartement 2 chambres dans Kamez Municipality, Albanie
Appartement 2 chambres
Kamez Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Des appartements sont en vente dans un immeuble en cours de construction. La fin des travaux…
$117 162
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
DD CO DEDD CO DE
Appartement 1 chambre dans Kamez Municipality, Albanie
Appartement 1 chambre
Kamez Municipality, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 8/8
$99 676
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Appartement dans Kamez Municipality, Albanie
Appartement
Kamez Municipality, Albanie
Située dans l'une des zones les plus dynamiques de Tirana, au virage du Kamza, cette nouvell…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Kamez Municipality, Albanie
Appartement 1 chambre
Kamez Municipality, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Des appartements sont en vente dans un immeuble en cours de construction. La fin des travaux…
$93 729
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
TekceTekce

Caractéristiques des propriétés en Njesia Administrative Nr 2, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller