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Villa Complexe exclusif de villas premium en bord de mer à Saranda

Cuke, Albanie
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ID: 38021
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 00285
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 11/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Sud
  • Région
    Préfecture de Vlorë
  • Ville
    Bashkia Sarande
  • Ville
    Saranda
  • Village
    Cuke

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

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• Matériaux et finitions haut de gamme
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Cuke, Albanie
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