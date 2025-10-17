Villa Complexe exclusif de villas premium en bord de mer à Saranda

Imaginez-vous vous réveiller ici...

Le bruit de la mer chaque matin

Découvrez une collection exclusive de villas de prestige situées dans l'un des emplacements les plus recherchés de Saranda. Un cadre exceptionnel pour ceux qui recherchent luxe, intimité et vues imprenables sur la mer Ionienne.

Des couchers de soleil depuis votre terrasse privée

Chaque villa bénéficie d'une vue panoramique spectaculaire sur la mer et d'espaces extérieurs conçus pour profiter pleinement du style de vie méditerranéen.

Le luxe sans compromis

Les villas sont livrées entièrement achevées et comprennent :

• Piscine privée

• Jardin paysager

• Deux places de parking privées

• Grandes terrasses avec vue sur la mer

• Matériaux et finitions haut de gamme

• Architecture contemporaine

• Intimité et sécurité maximales

Conçues pour ceux qui exigent l'excellence

Des espaces généreux, un design raffiné et une qualité exceptionnelle font de ces résidences un investissement unique.

Villas exclusives en première ligne de mer

Situées dans un emplacement privilégié à Saranda, elles offrent calme, intimité et proximité avec les plus belles plages et commodités.

Là où chaque jour ressemble à des vacances

Découvrez l'art de vivre sur la Riviera albanaise.

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