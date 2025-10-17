Appartement dans un nouvel immeuble Bonita Luxury Residence

Appartement à vendre en construction à Bonita Luxury Residence, un projet moderne qui combine qualité, confort et un style de vie contemporain.

L'appartement a une superficie totale de 66,8 m2 et est fonctionnellement organisé dans un cadre 1+1, y compris un salon avec cuisine, une chambre, une salle de bains et un balcon, qui offre un espace supplémentaire pour la détente.

Il est situé dans une zone en développement, ce qui en fait une occasion idéale pour vivre et investir. Le projet se caractérise par des normes de construction élevées et une architecture moderne.

Ne manquez pas l'occasion d'investir dans une propriété à fort potentiel dans une résidence de qualité!