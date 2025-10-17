  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Bonita Luxury Residence

Appartement dans un nouvel immeuble Bonita Luxury Residence

Golem, Albanie
depuis
$111,920
depuis
$1,669/m²
;
4
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 35092
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Appartement à vendre en construction à Bonita Luxury Residence, un projet moderne qui combine qualité, confort et un style de vie contemporain.

L'appartement a une superficie totale de 66,8 m2 et est fonctionnellement organisé dans un cadre 1+1, y compris un salon avec cuisine, une chambre, une salle de bains et un balcon, qui offre un espace supplémentaire pour la détente.

Il est situé dans une zone en développement, ce qui en fait une occasion idéale pour vivre et investir. Le projet se caractérise par des normes de construction élevées et une architecture moderne.

Ne manquez pas l'occasion d'investir dans une propriété à fort potentiel dans une résidence de qualité!

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
Épiceries
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanie
depuis
$393,907
Complexe résidentiel Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Tirana, Albanie
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel Orange privè residence
Kryevidh, Albanie
depuis
$361,573
Immeuble 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$243,724
Complexe résidentiel Pran diellit
Orikum, Albanie
Prix ​​sur demande
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Bonita Luxury Residence
Golem, Albanie
depuis
$111,920
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Afficher tout Complexe résidentiel VM Hills Residence
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Golem, Albanie
depuis
$73,072
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
1 objet immobilier 1
Réservation d'appartement pour seulement 500 € dans un nouveau projet exclusivement avec nous! Nous vous présentons un projet résidentiel exceptionnel VM Hills Residence à Golem – Albanie, situé sur une colline avec vue sur la mer, à seulement 10 minutes à pied de la plage. L'emplacement off…
Agence
I am Albania
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
I am Albania
Langues
English
Complexe résidentiel PALM PARADISE RESIDENCE
Complexe résidentiel PALM PARADISE RESIDENCE
Complexe résidentiel PALM PARADISE RESIDENCE
Complexe résidentiel PALM PARADISE RESIDENCE
Complexe résidentiel PALM PARADISE RESIDENCE
Afficher tout Complexe résidentiel PALM PARADISE RESIDENCE
Complexe résidentiel PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Albanie
depuis
$99,489
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 68–85 m²
3 objets immobiliers 3
🌴 Résidence Palm Paradise — Qerret, KavajëPalm Paradise Résidence est un complexe résidentiel côtier moderne situé dans la zone balnéaire paisible de Qerret, l'une des destinations les plus recherchées sur la côte Adriatique de l'Albanie. Conçu pour allier architecture contemporaine, confort…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
68.0 – 72.0
106,486 – 111,667
Apartment 2 chambres
85.0
131,813
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Afficher tout Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
L'année de construction 2025
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE À LUNGOMARE, VLORA.💶 Prix: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77,8 m2/Gross📍 Lieu: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propriété en est à la dernière étape.📃 Prix du certificat de propriété: 5000 Euro.⛵ L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le to…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
17.10.2025
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
Afficher toutes les publications