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Loyer mensuel de Salles de conférence en Kamez Municipality, Albanie

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Salle de conférence 9 000 m² dans Kamez Municipality, Albanie
Salle de conférence 9 000 m²
Kamez Municipality, Albanie
Surface 9 000 m²
Nombre d'étages 5
🏭 Espace industriel à louer – BathoreDeux bâtiments industriels sont proposés à la location …
$21,140
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Agence
Investment Realty Group
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