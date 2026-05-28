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Loyer mensuel de appartements en Kamez Municipality, Albanie

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2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Kamez Municipality, Albanie
Appartement 3 chambres
Kamez Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Sol 4/11
Il est loué au complexe Nobis, près du lac de Tiranne. L'appartement a une vue très bon marc…
$2,910
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Appartement 2 chambres dans Kamez Municipality, Albanie
Appartement 2 chambres
Kamez Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
Sol 6/7
Appartement 2+1 à louer à Color Splash, situé au 6ème étage d'un immeuble moderne avec ascen…
$583
par mois
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