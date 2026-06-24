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Mountain View Maisons à vendre en Farke, Albanie

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villas
83
duplex
11
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Mjull Bathore, Albanie
Villa 3 chambres
Mjull Bathore, Albanie
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 471 m²
Nombre d'étages 3
Tranquillité. Intimité. Luxe authentique. Le Groupe B99 propose à la vente 6 villas moder…
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Caractéristiques des propriétés en Farke, Albanie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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