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Mountain View Appartements à vendre en Elbasan Municipality, Albanie

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Gracen, Albanie
Appartement 2 chambres
Gracen, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 256 m²
🌊 APPARTEMENT EXCLUSIF DE GRANDE SURFACE À SHËNGJIN — IMMENSE TERRASSE & VUE MER   🏞📍S…
$510,185
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Agence
Grinchenko Real Estate
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Elbasan Municipality, Albanie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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