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Mountain View Villas à vendre en Préfecture de Durrës, Albanie

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Bashkia Durres
106
Bashkia Shijak
3
1 propriété total trouvé
Villa 9 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Villa 9 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 9
Nombre de salles de bains 5
Surface 417 m²
Nombre d'étages 4
🏡 J'ai vendu la quatrième villa à Shcalnure, Durres📍 Calme et stratégiquement situé à Shkaln…
$565,040
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Agence
REMIX REAL ESTATE
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Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Durrës, Albanie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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