Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Albanie Centrale
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Albanie Centrale, Albanie

Tirana
3
Tirana
58
Farke
49
Bashkia Kavaje
13
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Golem, Albanie
Villa 5 chambres
Golem, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 4
🏘Elite villa for sale with sea view, on Golem hill, structured area with luxury villa reside…
$758,118
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Albanie Centrale, Albanie

avec Garage
avec Jardin
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller