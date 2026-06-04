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Maisons de ville à vendre en Albanie Centrale, Albanie

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Maison de ville dans Tirana, Albanie
Maison de ville
Tirana, Albanie
Trois étages, en fait rez-de-chaussée est loué et les deux étages supérieurs sont utilisés p…
$2,09M
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Международное агентство недвижимости Habita
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Maison de ville dans Tirana, Albanie
Maison de ville
Tirana, Albanie
Rez-de-chaussée, cour et arbres, place de parking. Deux chambres, salon, cuisine, salle de b…
$1,163
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