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Maisons avec terrasse à vendre en Albanie Centrale, Albanie

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Tirana
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Tirana
195
Farke
152
Bashkia Kavaje
78
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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Mjull Bathore, Albanie
Villa 3 chambres
Mjull Bathore, Albanie
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 471 m²
Nombre d'étages 3
Tranquillité. Intimité. Luxe authentique. Le Groupe B99 propose à la vente 6 villas moder…
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duplex

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avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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