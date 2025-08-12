Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Berat Municipality, Albanie

1 propriété total trouvé
Boutique Hotel for Sale in Korçë. dans Roshnik, Albanie
Boutique Hotel for Sale in Korçë.
Roshnik, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 260 m²
Nombre d'étages 3
📍 Lieu: Dans le centre de Korçë, dans le quartier historique de la ville❤️.🏙️ L'hôtel est ac…
$457,372
