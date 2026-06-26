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Loyer mensuel de locaux industriels en Bashkia Shijak, Albanie

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Xhafzotaj
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4 propriétés total trouvé
Fabrication 1 000 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 1 000 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 1 000 m²
Sol 1/1
L'entrepôt est situé près du passage supérieur de Fllake sur la route Xhafzotaj-Fllake, à Du…
$4,050
par mois
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Fabrication 110 m² dans Rreth, Albanie
Fabrication 110 m²
Rreth, Albanie
Surface 110 m²
Un entrepôt moderne et fonctionnel est offert à la location, situé dans un secteur hautement…
$410
par mois
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Fabrication 800 m² dans Pejze, Albanie
Fabrication 800 m²
Pejze, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 800 m²
L'entrepôt est situé à Pjeze, sur le côté de la route principale à Durres. Il a une superfic…
$2,885
par mois
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Fabrication 260 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 260 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 260 m²
Nombre d'étages 1
L'entrepôt est situé à Sukth près de la route principale. Il a une superficie de 1000m2, une…
$699
par mois
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