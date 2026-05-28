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avec garage Studios à vendre en Bashkia Sarande, Albanie

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Saranda
5
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Gjashte, Albanie
Studio 1 chambre
Gjashte, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Nombre d'étages 5
Studio moderne à vendre dans la résidence Ionian Vista – Saranda, Albanie Découvrez une e…
$150,856
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Agence
SARANDA HOME REALTY
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Caractéristiques des propriétés en Bashkia Sarande, Albanie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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