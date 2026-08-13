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Propriétées résidentielles à vendre en Bashkia Polican, Albanie

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Terpan, Albanie
Appartement 1 chambre
Terpan, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 2/5
Apartment 1+1 for sale - Kaltersia Complex - Mali i Robit - Golem, Durres - Kavaje. - 2nd f…
$105,188
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Agence
Century 21 Oksford
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Bashkia Polican, Albanie

Bon marché
Luxe
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