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Propriétées résidentielles à vendre en Bashkia Kurbin, Albanie

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Fushe Kuqe, Albanie
Appartement 1 chambre
Fushe Kuqe, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2
L'appartement est situé dans un quartier calme et stratégique à proximité de la mer et des r…
$165,856
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Agence
Investment Realty Group
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Bashkia Kurbin, Albanie

Bon marché
Luxe
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