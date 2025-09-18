À propos de l'agence

Surkon Estate aide à acheter des biens immobiliers auprès des meilleurs développeurs de Chypre du Nord et du Sud.

Une équipe de professionnels accompagne les clients à toutes les étapes de la transaction : de la sélection de l'objet et la signature du contrat à l'exécution des documents et l'obtention des clés.

L'opérateur immobilier Surkon Estate aidera à s'adapter pleinement à Chypre – se connecter aux communications locales, créer des comptes bancaires, aider à obtenir un permis de séjour.

Secteurs clés du domaine de Surkon :

Tous types de transactions immobilières

Sélection des projets d'investissement

Adaptation du client

Sur l'immigration, lancer une entreprise

Organisation de voyages d ' étude

Aide à la revente ou à la location rentables

La base de données exclusive Surkon Estate comprend plus de 1 300 propriétés de tous niveaux et catégories de prix : des studios prêts à l'emploi de 52 000 £ aux villas de luxe, hôtels, appartements, casinos.