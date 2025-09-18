  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Surkon estate

Surkon estate

Chypre du Nord, Chypre du Nord
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2021
Sur la plateforme
Sur la plateforme
7 mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
surkon.estate
À propos de l'agence

Surkon Estate aide à acheter des biens immobiliers auprès des meilleurs développeurs de Chypre du Nord et du Sud.

Une équipe de professionnels accompagne les clients à toutes les étapes de la transaction : de la sélection de l'objet et la signature du contrat à l'exécution des documents et l'obtention des clés.

L'opérateur immobilier Surkon Estate aidera à s'adapter pleinement à Chypre – se connecter aux communications locales, créer des comptes bancaires, aider à obtenir un permis de séjour.

Secteurs clés du domaine de Surkon :

  • Tous types de transactions immobilières
  • Sélection des projets d'investissement
  • Adaptation du client
  • Sur l'immigration, lancer une entreprise
  • Organisation de voyages d ' étude
  • Aide à la revente ou à la location rentables

La base de données exclusive Surkon Estate comprend plus de 1 300 propriétés de tous niveaux et catégories de prix : des studios prêts à l'emploi de 52 000 £ aux villas de luxe, hôtels, appartements, casinos.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 03:59
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
09:00 - 18:00
Dimanche
09:00 - 18:00
Nouveaux bâtiments
Voir tout 4 nouveaux bâtiments
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Chypre du Nord
depuis
$339,756
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Caractéristiques de la villa:Superficie: 850 m2 - assez pour créer votre propre jardin ou espace de loisirsSurface habitable: 180 m24 chambres spacieuses2 salles de bains (une avec baignoire). Vous pouvez ajouter 3 salles de bains.propre privé 4* 7,5 mVue imprenable sur la mer et les montagn…
Agence
Surkon estate
Laisser une demande
Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Chypre du Nord
depuis
$943,767
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Caractéristiques de la villa:Superficie: 850 m2 - assez pour créer votre propre jardin ou espace de loisirsSurface habitable: 180 m24 chambres spacieuses2 salles de bains (une avec baignoire). Vous pouvez ajouter 3 salles de bains.propre privé 4*7,5 mVue imprenable sur la mer et les montagne…
Agence
Surkon estate
Laisser une demande
Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$440,424
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Votre maison de rêve confortable en Boise pittoresque! Nous présentons un projet unique de trois villas privées dans l'une des régions les plus pittoresques de la Chypre du Nord. Ce projet combine la portée, le confort et le lieu étonnant. - La zone totale du site - 330 m2. Invités. . Rég…
Agence
Surkon estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel GRAY BEACH CLUB
Complexe résidentiel GRAY BEACH CLUB
Complexe résidentiel GRAY BEACH CLUB
Complexe résidentiel GRAY BEACH CLUB
Complexe résidentiel GRAY BEACH CLUB
Afficher tout Complexe résidentiel GRAY BEACH CLUB
Complexe résidentiel GRAY BEACH CLUB
Nikitas, Chypre du Nord
depuis
$69,084
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 17
2 objets immobiliers 2
Il n'y a pas de prix aussi rentables à Chypre !Studios à partir de 54 900 £Appartements 1+1 à partir de £70 700Retardé :Dépôt de 3 000 livres35 % d'acompteLes 65% restants pendant 42 mois.A partir du 1er janvier, augmentation de prix de 25%Le quartier Gaziver est situé sur la côte ouest, prè…
Agence
Surkon estate
Laisser une demande
Nos agents en Chypre du Nord
Sergey Antonovich
Sergey Antonovich
24 propriétés
Agences à proximité
Luxury Life
Chypre du Nord, Gazimagusa Belediyesi
Année de création de l'entreprise 2013
Nouveaux bâtiments 2
Bonjour, mon nom est Ali. C'est Luxury Life est l'une des principales sociétés immobilières de Chypre-Nord.- Sur le marché immobilier pendant 9 ans. On nous fait confiance et on nous justifie.-Avec notre équipe d'avocats et de consultants en immigration efficaces, nous vous aiderons à achete…
Laisser une demande
Lux home cyprus
Chypre du Nord, Girne Belediyesi
Année de création de l'entreprise 1998
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 71 Terres 5
Lux home cyprus est la principale agence immobilière de Chypre-Nord, fiable par des milliers de familles dans leur recherche de biens immobiliers.Si vous cherchez des appartements, bungalows, villas ou terrains dans le quartier Esentepe, Kyrenia, Famagusta ou Guzelyurt dans le nord de Chypre…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller