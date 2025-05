SMinvestment RealEstate

Prestations de service

1) Sélection de biens immobiliers:

• Loyer

- à long terme

- court terme

- saison

-commercial

•Achat

- pour la vie

-pour les investissements

-pour les affaires (hôtels, restaurants, casinos, magasins)

- Des maisons

-lots de terre

- Oui. Tous les objets sont vérifiés par un avocat et un notaire !

2) Gestion des biens

-Recherche et enregistrement des locataires, transfert des paiements au propriétaire de l'appartement

-Paiement des factures de services publics

- Entretien de l'appartement en bon état

3) Transfert et réarrangement des fonds

4) Enregistrement d'un permis de séjour, OUVERTURE / CLÔTURE d'une entreprise en peu de temps

5) Enregistrement d'une carte verte, assurance auto, CASCO

6) Transfert depuis et vers l'aéroport

-pour nos clients qui ont réservé un appartement ou qui viennent à une transaction - transfert en cadeau

7) Location de voiture

8) Appui à la construction et supervision de la conception des projets de construction

9)Sélection des meubles et des objets d'intérieur

10) Location de yachts

11) Les meilleures excursions au Monténégro