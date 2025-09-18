Boerner Ihr Hausmakler GmbH

À propos de l'agence

Skouras Real Estate opère à Argolida et Messenia, concernant tous les types de biens immobiliers, ainsi que dans les zones côtières du Péloponnèse comme Laconia, Arcadia et Corinthie, spécialisée dans les maisons de vacances.

Nos bureaux technologiquement avancés et entièrement organisés sont situés à Nafplio, Kalamata & Porto Cheli.



En 2005, notre entreprise a été fondée en tant qu'entreprise familiale offrant des services locaux et est maintenant devenue une nouvelle génération de sociétés immobilières, composée d'agents immobiliers instruits avec des certifications internationales et offrant des services complets et fiables.



En 2019, l'entreprise a reçu le premier prix de l'Association des courtiers agréés de Grèce (EABOR) à l'échelle nationale pour attirer des investisseurs/acheteurs étrangers.



En 2020, notre entreprise a reçu 3 autres prix lors des International Property Awards à Londres. Les prix ont été décernés pour les catégories suivantes : Marketing, Bureau unique &Site Internet.



En 2021, SRE a déjoué son nouveau bureau à Kalamata, afin de pouvoir représenter les zones de Messenia & Laconia de manière plus directe et complète.



En 2022, l'entreprise a été récompensée pour la deuxième fois par le premier prix de l'Association des courtiers agréés de Grèce pour ses techniques de marketing.



En 2023, SRE a inauguré son nouveau bureau à Portoheli et est désormais en mesure d'offrir des services encore plus spécialisés pour cette zone unique d'Argolis.



Skouras Real Estate se compose d'une équipe

• Réalisateurs certifiés

• évaluateur/évaluateur immobilier,

• Conseillers juridiques,

• Ingénieurs civils,

• Gestionnaire de biens

et peut fournir des services de qualité aux clients grecs et étrangers.



Aujourd'hui, la société représente plus de 1.300 biens immobiliers et au cours des dernières années plus que 80% des contrats de la société ont été avec des clients étrangers.



Skouras Real Estate est membre de l'Association de la région d'Athènes – Attica contract civil rectorors & EPPA et a également créé un réseau d'agences collaboratrices dans différents pays, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, la Suède, la Russie, Israël et le Liban.



Basé sur la technologie et l'éducation constante, nous excellons dans nos clients. L'excellente connaissance de notre région nous rend capables de fournir des services complets, peu importe la complexité ou la simplicité de vos besoins.

Certains des éléments qui nous définissent sont l'honnêteté, la moralité et la passion pour l'immobilier.

Dans un marché en constante évolution, le développement de notre entreprise est son pouvoir mobile.



Pour Skouras Real Estate chaque client est unique. Nous créons des relations basées sur la confiance, rendant vos souhaits réalité.



Nous sommes toujours à vos côtés,

Vos partenaires,

Équipe immobilière Skouras