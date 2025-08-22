JP & Partners Ltd

À propos de l'agence

Nous sommes une société internationale d'investissement immobilier située en Grèce, Pologne, Lituanie, Liban et Monténégro. Nous avons commencé notre voyage en Lituanie en 2010 et sommes arrivés en Grèce pendant la crise financière en tant que pionniers d'investissements d'opportunité en raison de l'abordabilité de l'immobilier, et la forte demande sur les opportunités d'investissement en Grèce de notre vaste réseau de clients. Notre travail se concentre autour de l'idée d'être la principale agence immobilière en Grèce dans le progrès technologique et la satisfaction des clients. Notre vision est de faire de notre communauté JP & Partners à travers le monde des personnes qui participent activement à l'achat et à la vente de biens immobiliers, et d'y parvenir; nos valeurs sont une croyance forte en qui nous sommes, une confiance forte en nos gens, nos clients et notre réseau B2B, et la persévérance à atteindre plus.