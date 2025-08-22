  1. Realting.com
  2. Agences
  3. JP & Partners Ltd

JP & Partners Ltd

Grèce, Municipality of Athens
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2017
Sur la plateforme
Sur la plateforme
5 années 2 mois
Langues
Langues
English
Site web
Site web
gojppartners.com
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence
Nous sommes une société internationale d'investissement immobilier située en Grèce, Pologne, Lituanie, Liban et Monténégro. Nous avons commencé notre voyage en Lituanie en 2010 et sommes arrivés en Grèce pendant la crise financière en tant que pionniers d'investissements d'opportunité en raison de l'abordabilité de l'immobilier, et la forte demande sur les opportunités d'investissement en Grèce de notre vaste réseau de clients. Notre travail se concentre autour de l'idée d'être la principale agence immobilière en Grèce dans le progrès technologique et la satisfaction des clients. Notre vision est de faire de notre communauté JP & Partners à travers le monde des personnes qui participent activement à l'achat et à la vente de biens immobiliers, et d'y parvenir; nos valeurs sont une croyance forte en qui nous sommes, une confiance forte en nos gens, nos clients et notre réseau B2B, et la persévérance à atteindre plus.
Agences à proximité
Akinita-kapelli
Grèce, Municipality of Athens
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 5
L'agent immobilier Kapelli Tataki, assume la responsabilité de trouver la propriété que vous cherchez à acheter. Nous entreprenons également la vente, l'évaluation de location de votre propriété à Athènes et le reste de la Grèce. Les zones sont principalement en mouvement: Abelokipoi, Polygo…
Laisser une demande
ARGOLIDA REAL ESTATE
Grèce, Nauplie
Propriété résidentielle 32 Propriété commerciale 5 Terres 5
L'agence immobilière ARGOLIDA REAL ESTATE est située dans les préfectures d'Argolida, d'Arcadia, de Corinthe ainsi que dans d'autres régions du Péloponnèse offrant des services de haute qualité pour répondre parfaitement aux exigences modernes du marché immobilier.Nous avons un grand nombre …
Laisser une demande
GreekEstate.eu
Grèce, Ville de Ioannina
Année de création de l'entreprise 2005
Propriété résidentielle 10 Propriété commerciale 1 Terres 4
GREEKESTATE.EU   «Créer de la valeur pour nos clients»   Philosophie   Le cœur de notre entreprise est composé d'une philosophie claire et réussie qui définit nos valeurs et notre culture:   • Une volonté d'exceller, en maintenant des normes élevées et des valeurs…
Laisser une demande
El Greko
Grèce, Municipality of Thessaloniki
Propriété résidentielle 21
L'agence immobilière El Greko est un assistant immobilier fiable et consultant en Grèce. Nous sommes des experts professionnels avec une expérience profonde dans le marché immobilier de la Grèce. Nous vous fournirons des offres intéressantes et pertinentes et vous aiderons à choisir les opti…
Laisser une demande
VGP-kupidom
Grèce, Municipality of Palaio Faliro
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 53
100 % de transparence des transactions. La réputation irréprochable de nos notaires, avocats et agents immobiliers parle d'elle-même. Toute l'histoire de nos opérations est disponible dans un registre ouvert ! Les consultations professionnelles sont gratuites
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller