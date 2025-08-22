JP & Partners Ltd

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Nous sommes une société internationale d'investissement immobilier située en Grèce, Pologne, Lituanie, Liban et Monténégro.
Nous avons commencé notre voyage en Lituanie en 2010 et sommes arrivés en Grèce pendant la crise financière en tant que pionniers d'investissements d'opportunité en raison de l'abordabilité de l'immobilier, et la forte demande sur les opportunités d'investissement en Grèce de notre vaste réseau de clients.
Notre travail se concentre autour de l'idée d'être la principale agence immobilière en Grèce dans le progrès technologique et la satisfaction des clients.
Notre vision est de faire de notre communauté JP & Partners à travers le monde des personnes qui participent activement à l'achat et à la vente de biens immobiliers, et d'y parvenir; nos valeurs sont une croyance forte en qui nous sommes, une confiance forte en nos gens, nos clients et notre réseau B2B, et la persévérance à atteindre plus.
L'agent immobilier Kapelli Tataki, assume la responsabilité de trouver la propriété que vous cherchez à acheter. Nous entreprenons également la vente, l'évaluation de location de votre propriété à Athènes et le reste de la Grèce. Les zones sont principalement en mouvement: Abelokipoi, Polygo…
L'agence immobilière ARGOLIDA REAL ESTATE est située dans les préfectures d'Argolida, d'Arcadia, de Corinthe ainsi que dans d'autres régions du Péloponnèse offrant des services de haute qualité pour répondre parfaitement aux exigences modernes du marché immobilier.Nous avons un grand nombre …
GREEKESTATE.EU
«Créer de la valeur pour nos clients»
Philosophie
Le cœur de notre entreprise est composé d'une philosophie claire et réussie qui définit nos valeurs et notre culture:
• Une volonté d'exceller, en maintenant des normes élevées et des valeurs…
L'agence immobilière El Greko est un assistant immobilier fiable et consultant en Grèce. Nous sommes des experts professionnels avec une expérience profonde dans le marché immobilier de la Grèce. Nous vous fournirons des offres intéressantes et pertinentes et vous aiderons à choisir les opti…
100 % de transparence des transactions. La réputation irréprochable de nos notaires, avocats et agents immobiliers parle d'elle-même. Toute l'histoire de nos opérations est disponible dans un registre ouvert ! Les consultations professionnelles sont gratuites