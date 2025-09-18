  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Dionisiou

Dionisiou

Grèce, Paralia Dionisiou
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
Sur la plateforme
4 années 6 mois
Langues
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Site web
Site web
dionisiou-realestate.com/
À propos de l'agence

Basé à Chalkidiki, Dionisiou est une société engagée dans l'achat de terrains et la construction de biens immobiliers pour sa vente ultérieure. En plus de vendre ses propres objets, la société offre des appartements à vendre d'autres développeurs à Chalkidiki. Nous travaillons sur le marché immobilier depuis plus de 20 ans et nous avons réussi à acquérir une vaste expérience et une réputation bien méritée d'un partenaire fiable. La transparence et l'honnêteté sont les principes principaux de notre entreprise. Nous avons une connaissance approfondie du marché immobilier grec et fournissons des informations complètes et fiables sur toutes les étapes de l'achat de biens immobiliers à Chalkidiki, ainsi que les propriétés qui sont proposés.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 03:56
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Grèce
Svetlana Yuvchenko
Svetlana Yuvchenko
622 propriétés
Agences à proximité
Erasmosgroup
Grèce, Municipality of Athens
Propriété résidentielle 207 Propriété commerciale 4
ERASMOS Groupe est courtier immobilier, Yachting, Assurance et Finance établi en 2009, fournissant les services suivants:Achats, ventes et baux de tous types de propriétés,Courtiers Yachting & Voile - Ventes & Churters,Expertise en immobilier,Rénovation et gestion immobilière,Assurances et f…
Laisser une demande
Alpha Ermis
Grèce, Macédoine-Thrace
Propriété résidentielle 6 Propriété commerciale 1
Voulez-vous acheter ou louer un appartement à Thessalonique? Trouver une maison ou une villa près de la mer ? Louer ou vendre des biens immobiliers en Grèce ?L'agence immobilière "Alpha ERMIS" à Thessalonique fournit une large gamme de services immobiliers en Grèce.Nos experts vous conseille…
Laisser une demande
Discount House Group
Grèce, Municipality of Athens
Année de création de l'entreprise 2017
Propriété résidentielle 9 Propriété commerciale 2
La société Discount House est représentée par des bureaux à Moscou et Athènes.Nous disposons d'une variété d'outils de vente aux niveaux législatif, administratif, juridique, exécutif, et nous fournissons également une aide pour l'obtention de permis de séjour de différentes catégories.Nous …
Laisser une demande
Balkamou Real Estate
Grèce, Attique
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 52 Propriété commerciale 6 Terres 33
Dès mon plus jeune âge, j'ai été introduit dans l'art du commerce. Ayant travaillé sur le marché d'Athènes, j'ai appris cette ville et ses besoins. C'est une belle ville, vivante, avec des perspectives. J'ai été impliqué dans le commerce de détail et d'importation.À en juger par l'année 2007…
Laisser une demande
JP & Partners Ltd
Grèce, Municipality of Athens
Année de création de l'entreprise 2017
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 3
Nous sommes une société internationale d'investissement immobilier située en Grèce, Pologne, Lituanie, Liban et Monténégro. Nous avons commencé notre voyage en Lituanie en 2010 et sommes arrivés en Grèce pendant la crise financière en tant que pionniers d'investissements d'opportunité en ra…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller