À propos de l'agence

Basé à Chalkidiki, Dionisiou est une société engagée dans l'achat de terrains et la construction de biens immobiliers pour sa vente ultérieure. En plus de vendre ses propres objets, la société offre des appartements à vendre d'autres développeurs à Chalkidiki. Nous travaillons sur le marché immobilier depuis plus de 20 ans et nous avons réussi à acquérir une vaste expérience et une réputation bien méritée d'un partenaire fiable. La transparence et l'honnêteté sont les principes principaux de notre entreprise. Nous avons une connaissance approfondie du marché immobilier grec et fournissons des informations complètes et fiables sur toutes les étapes de l'achat de biens immobiliers à Chalkidiki, ainsi que les propriétés qui sont proposés.