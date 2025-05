Realty Group®

À propos de l'agence

Depuis 2009, Istanbul Property® est le leader du marché immobilier le plus professionnel basé en Turquie. Achat, vente, investissement, gestion immobilière, finances, services après-vente jusqu'à l'obtention de la citoyenneté turque, nous avons l'expérience, les connaissances et surtout la passion pour vous guider dans la bonne décision de votre propriété.

Avec plus de +12 ans de réputation fondée sur la satisfaction des clients, nous sommes fiers de dire que plus de 73% de notre nouvelle clientèle vient de clients de référence qui ont non seulement connu du succès à travers nous, mais ont également bénéficié d'une expérience sans tracas et sans stress dans l'achat de propriétés en Turquie.

Istanbul Property® est la maison de professionnels de la vente enthousiastes, dévoués et hautement qualifiés qui s'engagent à fournir un service au-delà des attentes de nos clients. Notre indépendance et notre forte implication sur le marché immobilier nous permettent d'accroître notre capacité de service et de marketing pour nos clients.

Nous aimons ce que nous faisons, c'est pourquoi nous nous efforçons constamment d'être dynamiques et innovants dans notre approche de l'immobilier. Nous adoptons les nouvelles technologies et nous cherchons activement des façons plus efficaces de faire notre travail.

Chez Istanbul Property®, nous voulons que vous soyez fier de votre choix de guide immobilier, donc nous nous engageons à offrir un service au-delà de vos attentes dans tous les aspects de notre entreprise.