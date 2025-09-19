  1. Realting.com
Keller Williams Platin

Turquie, Région de Marmara
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
4 années 8 mois
Langues
English, Русский, Türkçe
Site web
www.kwturkiye.com/innanoyin
À propos de l'agence

Keller Williams est une société internationale de franchise immobilière avec plus de 180.000 agents immobiliers, opérant dans 1000 bureaux à travers le monde. Fondée en 1983 par Gary Keller et Joe Williams avec la mission de construire des carrières qui valent la peine d'avoir, des entreprises qui valent la peine de posséder et des vies qui valent la peine de vivre pour ses associés, Keller Williams Realty est l'un des franchises immobilières en croissance la plus rapide de l'industrie depuis sa fondation. Plus que jamais, les professionnels de l'immobilier se tournent vers Keller Williams Realty pour les opportunités d'éducation, de coaching, de technologie, de culture et de création de richesse qui redéfinissent leur potentiel et alimentent leur carrière vers de nouveaux sommets.

Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 13:14
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Turquie
Inna Noin
