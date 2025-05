À propos de l'agence

Bienvenue en Turquie ! NWS INVEST est un courtier agréé avec une équipe expérimentée. Nous offrons des services clés en main, sélection individuelle des propriétés, aide à l'adaptation et service après-vente. Nos avocats aideront à obtenir la citoyenneté et la résidence. Nous nous efforçons d'offrir un service de haut niveau à chaque client!

NWS INVEST propose des appartements et des maisons de luxe dans les projets les plus exclusifs en Turquie. Nous avons de nombreuses années d'expérience sur les marchés immobiliers d'Antalya et d'Istanbul, des clients satisfaits et des détenteurs heureux de passeports turcs comme témoignage de l'efficacité de notre équipe d'experts. Notre équipe internationale est capable de satisfaire les clients à un niveau sans précédent. Nos consultants ne laisseront aucune pierre dégagée pour trouver votre propriété idéale. Tous nos courtiers parlent couramment le turc, aidant nos clients à chaque étape!