ООО "Твой риэлтер"

Bélarus, Homiel
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
5 années 3 mois
Langues
Русский
À propos de l'agence
Votre agence immobilière aide ses clients à réaliser leurs rêves et projets chéris. Nous ne fournissons que des services de qualité aux personnes physiques et morales. Chaque personne à coopérer avec notre entreprise obtiendra certainement le résultat désiré et la confiance dans l'avenir.
Prestations de service
Tous les types d'achat et de vente de biens immobiliers, les consultations et le soutien complet des transactions immobilières, l'historique de la propriété, l'accord des conditions d'une transaction à venir, la collecte et le traitement des documents, l'aide à l'enregistrement de l'État.
Irina Gayduk
93 propriétés
