Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Fondé en 1996, Your Capital Group est un leader du marché immobilier et fournit des services complets dans tous ses segments. Notre équipe compte plus de 250 professionnels hautement qualifiés. La responsabilité, l'honnêteté et l'intégrité juridique sont les principaux motifs de notre travail. Le développement constant de la technologie et du service, le contrôle de la qualité et le professionnalisme élevé de nos employés nous aident à accomplir notre travail de bonne foi et à être aussi utiles que possible à nos clients. Nous sommes toujours ouverts à la coopération. Nous garantissons de fournir des produits de grande qualité à nos clients; des technologies modernes, des relations amicales, honnêtes et de nouvelles opportunités à notre équipe; des normes européennes sur le marché immobilier; et la responsabilité et la protection de la société. Nous sommes d'accord pour devenir l'un des leaders de la nouvelle économie du pays.
Prestations de service
Le Groupe Votre Capital opère dans tous les segments du marché immobilier et offre une gamme complète de services : achat et vente, location, services de conseil en immobilier résidentiel et commercial. L'expérience, le professionnalisme et les technologies modernes sont les garanties de notre succès.
Orshansky Real Estate Center Additional Liability Company a été créé en 2007, a obtenu un certificat d'enregistrement d'État et une licence délivrée par le Ministère de la justice de la République du Bélarus pour fournir des services immobiliers. Orshansky Real Estate Center offre une gamme …
Nous offrons ce qui est essentiel pour une transaction réussie et le soutien de notre client : sécurité, qualité, honnêteté, professionnalisme et confort. Nous faisons plus que vendre des propriétés; nous protégeons les intérêts de nos clients. Sélection des meilleures options d'objets, sout…
L'agence immobilière « Success Guarantor » a été fondée le 25 juillet 2006. L'agence immobilière «Succès Guarantor» opère dans tous les segments du marché. Parmi eux figurent les biens immobiliers urbains primaires et secondaires, les propriétés commerciales et le marché du logement de luxe.…