Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Bélarus, Minsk
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
7 années 6 mois
Langues
English, Русский
Site web
www.t-s.by/
À propos de l'agence
Fondé en 1996, Your Capital Group est un leader du marché immobilier et fournit des services complets dans tous ses segments. Notre équipe compte plus de 250 professionnels hautement qualifiés. La responsabilité, l'honnêteté et l'intégrité juridique sont les principaux motifs de notre travail. Le développement constant de la technologie et du service, le contrôle de la qualité et le professionnalisme élevé de nos employés nous aident à accomplir notre travail de bonne foi et à être aussi utiles que possible à nos clients. Nous sommes toujours ouverts à la coopération. Nous garantissons de fournir des produits de grande qualité à nos clients; des technologies modernes, des relations amicales, honnêtes et de nouvelles opportunités à notre équipe; des normes européennes sur le marché immobilier; et la responsabilité et la protection de la société. Nous sommes d'accord pour devenir l'un des leaders de la nouvelle économie du pays.
Prestations de service
Le Groupe Votre Capital opère dans tous les segments du marché immobilier et offre une gamme complète de services : achat et vente, location, services de conseil en immobilier résidentiel et commercial. L'expérience, le professionnalisme et les technologies modernes sont les garanties de notre succès.
Nos agents en Bélarus
Elena Saykovskaya
42 propriétés
centr@t-s.by
42 propriétés
mk@t-s.by
15 propriétés
uz@t-s.by
15 propriétés
