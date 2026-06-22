Bennecke Real Estate, S.L.

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Bennecke a été fondé en 1988 et notre bureau est situé à Punta Prima sur la Costa Blanca entre Torrevieja et l'emplacement touristique populaire de l'Orihuela Costa. Bennecke a 32 ans d'expérience à trouver ses clients leurs propriétés de rêve en Espagne et sont l'une des agences immobilières les plus connues et de confiance sur la Costa Blanca.
La plus grande demande de propriétés espagnoles est sans aucun doute les propriétés qui sont situées à distance de marche de la plage, les prix de la propriété sont normalement considérablement plus élevés que ceux situés plus à l'intérieur des terres, il vaut la peine de faire des achats avant de faire votre choix.
Bennecke est un agent immobilier professionnel de confiance bien connu qui met ses clients en premier tout en les guidant à chaque étape du processus. Nous pouvons offrir à nos clients des conseils personnels et juridiques et un soutien tout en fournissant certaines des meilleures maisons à vendre en Espagne. Notre vaste gamme de propriétés comprend les reventes, les nouvelles constructions et les propriétés clés prêtes pour tous types de propriétés telles que les villas, appartements, maisons de ville, penthouses et certains des meilleurs propriétés de luxe que vous pouvez trouver n'importe où. Bennecke se développe et offre de nombreux autres services immobiliers tout le temps, y compris la gestion immobilière et nous avons maintenant un service de location dédié. Ci-dessous se trouvent quelques-unes de nos dernières propriétés à vendre en Espagne, vous pouvez également rechercher des zones de propriété individuelles telles que la populaire Costa Blanca & Torrevieja ou rechercher par type de propriété pour les Villas espagnoles, Appartements, Maisons de ville ou Penthouses.
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