À propos de l'agence

GREEKESTATE.EU

«Créer de la valeur pour nos clients»







Philosophie

Le cœur de notre entreprise est composé d'une philosophie claire et réussie qui définit nos valeurs et notre culture:

• Une volonté d'exceller, en maintenant des normes élevées et des valeurs personnelles, et en traitant nos clients avec respect et confiance.

• Être une source de profits réguliers, en fournissant des services et des conseils sur le développement et la gestion des propriétés qui profiteront à nos clients.

• Être une entreprise résiliente, basée sur des fondations solides qui ne sont pas affectées par l'économie et les fluctuations du marché.

• Ces principes incarnent notre engagement envers la qualité et l'intégrité qui se reflète dans la nature de nos partenariats et les relations que nous construisons avec nos clients.





Nos services

Nous offrons des services de location et de vente de biens immobiliers dans toute la gamme de propriétés, résidentielles ou commerciales. Notre liste propose des options allant des studios aux villas de luxe ou aux hôtels, terrains et centres commerciaux et logistiques. Vous pouvez nous faire confiance pour louer votre propriété, trouver la maison de vos rêves et vous aider à créer votre entreprise ou vous diriger pour investir votre argent afin d'obtenir le rendement le plus élevé possible.

Avec les connaissances et l'aide de nos partenaires spécialisés, nous pouvons mener à bien les procédures complexes et chronophages de transfert ou de location d'une propriété rapidement, efficacement et sans stress. Vous pouvez compter sur notre expérience et notre professionnalisme pour l'évaluation objective de la valeur de la propriété et la négociation correcte et équitable afin d'atteindre la section d'or dans chaque transaction.



Des services techniques et de construction qui partent du contrôle technique, de la délivrance des certificats énergétiques et des plans électriques, du règlement d'arbitraire ou de la délivrance des permis de construire et enfin par la rédaction complète de l'identifiant électronique du bâtiment qui est désormais entré comme critère nécessaire dans le transfert de biens immobiliers.

Aujourd'hui, de plus en plus de personnes choisissent de rénover et de reconstruire des propriétés anciennes, notre service technique propose des forfaits de rénovation compétitifs avec une qualité de construction garantie. Nous fournissons des solutions techniquement solides qui amélioreront votre propriété de manière esthétique et énergétique, en lui donnant une valeur ajoutée et en la rendant attrayante. Ainsi, que vous nous choisissiez pour rénover votre immeuble de placement ou votre maison, nous nous assurerons que le résultat final justifiera votre décision.



Des services de soutien qui facilitent la vie quotidienne et profitent à votre poche de diverses manières.

A travers les autres activités des fondateurs de l'entreprise et les accords qu'ils ont obtenus, nous donnons à nos clients l'opportunité de multiples services que nous réalisons facilement et confortablement depuis notre espace.

Certains d'entre eux sont:

1. possibilité de prêt hypothécaire via les banques grecques pour les citoyens de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis

2. transferts d'argent vers et depuis l'étranger avec des méthodes sécurisées

3. couverture d'assurance des entreprises les plus importantes et les plus réputées du marché de l'assurance

4. Couverture légale pour garantir la non-perception des loyers

5. fournisseur d'électricité pour des économies allant jusqu'à 45% au prix du kW / h, programme de comptage net, etc.

Notre objectif est la fourniture complète des services disponibles que le marché immobilier a à offrir, aidant nos clients à gagner du temps et à faire des recherches ou à s'inquiéter de leur choix.



De plus, nous sommes en mesure d'intervenir et de faciliter la délivrance du Golden Visa en Grèce. Il s'adresse aux résidents de pays tiers en dehors de l'Union européenne qui peuvent obtenir un Golden Visa grec pour eux-mêmes et leur famille en achetant un bien immobilier ou en créant une entreprise d'une valeur supérieure à 250.000 € sur le territoire grec.