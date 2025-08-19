GREEKESTATE.EU
«Créer de la valeur pour nos clients»
Philosophie
Le cœur de notre entreprise est composé d'une philosophie claire et réussie qui définit nos valeurs et notre culture:
• Une volonté d'exceller, en maintenant des normes élevées et des valeurs personnelles, et en traitant nos clients avec respect et confiance.
• Être une source de profits réguliers, en fournissant des services et des conseils sur le développement et la gestion des propriétés qui profiteront à nos clients.
• Être une entreprise résiliente, basée sur des fondations solides qui ne sont pas affectées par l'économie et les fluctuations du marché.
• Ces principes incarnent notre engagement envers la qualité et l'intégrité qui se reflète dans la nature de nos partenariats et les relations que nous construisons avec nos clients.
Nos services
Nous offrons des services de location et de vente de biens immobiliers dans toute la gamme de propriétés, résidentielles ou commerciales. Notre liste propose des options allant des studios aux villas de luxe ou aux hôtels, terrains et centres commerciaux et logistiques. Vous pouvez nous faire confiance pour louer votre propriété, trouver la maison de vos rêves et vous aider à créer votre entreprise ou vous diriger pour investir votre argent afin d'obtenir le rendement le plus élevé possible.
Avec les connaissances et l'aide de nos partenaires spécialisés, nous pouvons mener à bien les procédures complexes et chronophages de transfert ou de location d'une propriété rapidement, efficacement et sans stress. Vous pouvez compter sur notre expérience et notre professionnalisme pour l'évaluation objective de la valeur de la propriété et la négociation correcte et équitable afin d'atteindre la section d'or dans chaque transaction.
Des services techniques et de construction qui partent du contrôle technique, de la délivrance des certificats énergétiques et des plans électriques, du règlement d'arbitraire ou de la délivrance des permis de construire et enfin par la rédaction complète de l'identifiant électronique du bâtiment qui est désormais entré comme critère nécessaire dans le transfert de biens immobiliers.
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes choisissent de rénover et de reconstruire des propriétés anciennes, notre service technique propose des forfaits de rénovation compétitifs avec une qualité de construction garantie. Nous fournissons des solutions techniquement solides qui amélioreront votre propriété de manière esthétique et énergétique, en lui donnant une valeur ajoutée et en la rendant attrayante. Ainsi, que vous nous choisissiez pour rénover votre immeuble de placement ou votre maison, nous nous assurerons que le résultat final justifiera votre décision.
Des services de soutien qui facilitent la vie quotidienne et profitent à votre poche de diverses manières.
A travers les autres activités des fondateurs de l'entreprise et les accords qu'ils ont obtenus, nous donnons à nos clients l'opportunité de multiples services que nous réalisons facilement et confortablement depuis notre espace.
Certains d'entre eux sont:
1. possibilité de prêt hypothécaire via les banques grecques pour les citoyens de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis
2. transferts d'argent vers et depuis l'étranger avec des méthodes sécurisées
3. couverture d'assurance des entreprises les plus importantes et les plus réputées du marché de l'assurance
4. Couverture légale pour garantir la non-perception des loyers
5. fournisseur d'électricité pour des économies allant jusqu'à 45% au prix du kW / h, programme de comptage net, etc.
Notre objectif est la fourniture complète des services disponibles que le marché immobilier a à offrir, aidant nos clients à gagner du temps et à faire des recherches ou à s'inquiéter de leur choix.
De plus, nous sommes en mesure d'intervenir et de faciliter la délivrance du Golden Visa en Grèce. Il s'adresse aux résidents de pays tiers en dehors de l'Union européenne qui peuvent obtenir un Golden Visa grec pour eux-mêmes et leur famille en achetant un bien immobilier ou en créant une entreprise d'une valeur supérieure à 250.000 € sur le territoire grec.
Domaines d'activité
Notre bureau est situé à Ioannina, une ville avec un grand développement et du tourisme tout au long de l'année, qui offre de nombreuses options pour investir dans l'immobilier.
La ville est très demandée pour les logements étudiants et aussi par les jeunes qui cherchent parmi les appartements et maisons nouvellement construits ou d'occasion, pour trouver un logement et fonder leur propre famille.
Nous sommes également actifs dans la belle et montagneuse région de Zagori, le littoral de l'Épire comme Parga, Sivota, Perdika, Preveza et les îles du nord de la mer Ionienne comme Corfou, Paxos et Lefkada. Ces lieux attirent de nombreux investisseurs étrangers et nationaux dans le domaine du tourisme mais aussi des particuliers qui sont enchantés par les beautés des paysages et recherchent la maison de vacances idéale. On assiste à un grand intérêt pour les parcelles en bord de mer, les villas de luxe avec vue sur la mer Ionienne, les hébergements touristiques et les grands complexes hôteliers. La construction de nouvelles routes et ports et la modernisation des aéroports de la région devraient stimuler encore plus la croissance de l'immobilier.
Nous avons également un excellent portefeuille de biens immobiliers à Athènes car la capitale du pays continue d'offrir de grandes opportunités et d'attirer des investisseurs du monde entier.
Notre réseau de partenaires se concentre sur la recherche de bâtiments commerciaux, d'espaces de stockage adaptés à la logistique, d'hôtels proches du centre, d'appartements dans les zones à forte demande et de maisonnettes ou maisons en banlieue Nord et Sud.
Nous entreprenons également des propriétés sélectionnées dans d'autres domaines lorsqu'elles ont les critères nécessaires pour notre clientèle.
L'équipe
Les fondateurs de l'agence immobilière GreekEstate.eu esquissent une longue et fructueuse carrière dans l'immobilier, chacun dans des domaines différents, mais un dénominateur commun est leur amour pour l'immobilier. Leur dévouement professionnel les a rapprochés en 2015 et les expériences personnelles et les connaissances de chacun sur des problématiques différentes ont créé un mariage idéal qui a contribué au développement rapide de l'entreprise sur le terrain.
Michalis Nakos
MSc en génie civil et évaluateur immobilier, membre de la Hellenic Appraisers Association. Possède une expérience dans les évaluations immobilières ainsi que dans leur rénovation et leur utilisation optimale. Il est également inspecteur de l'énergie et met donc l'accent sur les solutions de mise à niveau énergétique des bâtiments. Parallèlement, il assure le contrôle technique initial pour éviter les défauts dans le processus de transfert.
Stefanos Mantzoukas
Agent immobilier et courtier en banque / assurance. Il a contribué au prêt de nombreux biens immobiliers et à la création de formes commerciales saines. Il a une connaissance approfondie des questions financières et juridiques liées au transfert de fonds, au transfert de biens immobiliers et à la fiscalité, protégeant ainsi l'argent de nos clients contre les écueils que le système fiscal grec peut cacher.