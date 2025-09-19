Akinita-kapelli

L'agent immobilier Kapelli Tataki, assume la responsabilité de trouver la propriété que vous cherchez à acheter. Nous entreprenons également la vente, l'évaluation de location de votre propriété à Athènes et le reste de la Grèce. Les zones sont principalement en mouvement: Abelokipoi, Polygon, Upper New Blister, New Philothei, Gkyzi maintenant et Heraklion mélèze Maroussi. A Athènes Pallini, Artemis, Spata, Pikermi, Rafina. Nous offrons un portefeuille complet comprenant appartements, maisons, chalets, terrains, magasins, bureaux.
Nos partenaires fournissent des conseils sur des questions liées à votre propriété et des services garantis tels que: * chalets d'occasion dans toute la Grèce. * Propositions pour la construction-reconstruction bioclimatique individuelle. * Trouvez tout type de propriété à acheter ou à louer. Octroi de terres. * Version prêts hypothécaires et de réparation. * Disposer des espaces semi-ouverts et arbitraires. * Délivrance de certificats de performance énergétique. * Installation de systèmes photovoltaïques. * Soutien à la négociation de l'achat ou de la location de biens immobiliers. * Conseils juridiques en collaboration avec des avocats et notaires expérimentés. * Les co-architectes ingénieurs et entrepreneurs sont cohérents et ont des années d'expérience. * Rénovation d'artisans qualifiés utilisant des matériaux de haute qualité au meilleur prix.