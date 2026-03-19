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AGENCIJA Elite

Slovénie, Upravna Enota Ljubljana
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2009
Sur la plateforme
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1 année 11 mois
Langues
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English, Русский, Deutsch
Site web
Site web
www.elitepropertyslovenia.com
Temps de travail
Fermé maintenant
À propos de l'agence

Elite Property Slovénie est une agence immobilière de confiance spécialisée dans les propriétés de qualité dans toute la Slovénie. Nous offrons une gamme soigneusement sélectionnée de maisons et d'opportunités d'investissement dans les endroits les plus attrayants du pays. Toutes les propriétés sont représentées par des agents agréés, assurant un service fiable et professionnel.

Prestations de service

Notre équipe fournit un soutien complet tout au long du processus d'achat ou de vente, ainsi que des conseils sur la planification, la rénovation et la gestion de la propriété. Nous aidons également aux questions juridiques et fiscales liées à l'immobilier, ainsi qu'aux services de réinstallation, à la mise en place de l'entreprise et à l'obtention de permis de séjour et de visas.

En plus de nos propriétés listées, nous offrons un Service de recherche de propriétés, où nous recherchons le marché pour vous aider à trouver l'ajustement parfait pour vos besoins. Faites-nous connaître vos préférences, et nous gérerons le reste.

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Eva Jakopin
Eva Jakopin
34 propriétés
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Slovénie, Upravna Enota Ljubljana
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Slovénie, Upravna Enota Ljubljana
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