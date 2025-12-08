Le siège de Element est situé à Düsseldorf, en Allemagne. Dans notre entreprise, vous pouvez facilement acheter / vendre des propriétés commerciales, résidentielles, des projets d'investissement et des maisons de location en Allemagne. Laissez vos propriétés pour la gestion dans notre entreprise. Nous fournissons les services suivants pour les transactions immobilières: Soutien total. Traduction de documents, communication orale et écrite pendant les réunions / avec un notaire Aide à l'ouverture d'un compte bancaire en Allemagne Gestion de votre bien à des fins fiscales (en coopération avec Steuerberater) Obtention d'un numéro d'impôt pour les investisseurs étrangers Recherche de locataires / acheteurs Préparation de tout contrat de location Gestion complète de vos propriétés (Gestion des installations) Toutes réparations, de petites à grandes rénovations Nous gérerons votre propriété Rapports mensuels / trimestriels Réparations de loyers Si vous êtes intéressé, nous vous fournirons toutes les informations dans la demande