ELEMENTA

Niederkasseler Lohweg 20 40547 Dьsseldorf
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2014
Sur la plateforme
1 mois
Langues
English, Русский
    • Le siège de Element est situé à Düsseldorf, en Allemagne. Dans notre entreprise, vous pouvez facilement acheter / vendre des propriétés commerciales, résidentielles, des projets d'investissement et des maisons de location en Allemagne. Laissez vos propriétés pour la gestion dans notre entreprise. Nous fournissons les services suivants pour les transactions immobilières: Soutien total. Traduction de documents, communication orale et écrite pendant les réunions / avec un notaire Aide à l'ouverture d'un compte bancaire en Allemagne Gestion de votre bien à des fins fiscales (en coopération avec Steuerberater) Obtention d'un numéro d'impôt pour les investisseurs étrangers Recherche de locataires / acheteurs Préparation de tout contrat de location Gestion complète de vos propriétés (Gestion des installations) Toutes réparations, de petites à grandes rénovations Nous gérerons votre propriété Rapports mensuels / trimestriels Réparations de loyers Si vous êtes intéressé, nous vous fournirons toutes les informations dans la demande

    • Activité prioritaire Location de biens immobiliers résidentiels Vente de biens immobiliers résidentiels Vente/location de biens immobiliers commerciaux Gestion immobilière Services supplémentaires Voyage d'orientation Opérations foncières Ouverture d'un compte dans une banque étrangère Vente d'une entreprise prête Design Construction et contrats Soutien juridique à toutes les étapes de l'achat immobilier

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 06:11
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Allemagne
Ksenia Jakut
19 propriétés
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
