  3. Kaiser Estate GmbH

Kaiser Estate GmbH

Allemagne, Bavière
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2013
Sur la plateforme
5 années 11 mois
Langues
English, Русский, Deutsch
Site web
kaiser-estate.de/
À propos de l'agence

Kaiser Estate est:

  • 100% de sécurité. Seuls les biens immobiliers liquides assurés avec une file d'attente de preneurs de bail, un examen complet des vendeurs et des objets, des conseils inappropriés et des avocats.
  • Appui au suivi complexe. Pendant toutes les étapes du processus, depuis le rendez-vous de consultation jusqu'au bail immobilier et l'obtention d'un permis de séjour, vous serez suivi par notre équipe de professionnels allemands.
  • Service de conciergerie. Nous allons aider à louer une voiture, réserver une chambre d'hôtel, ouvrir un compte bancaire, obtenir des billets de match de football, sélectionner une école.
Nos agents en Allemagne
Ksenia Kuligina
