  3. БлагоДом, Георгий

БлагоДом, Георгий

Bélarus, Minsk
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
5 années 4 mois
Langues
Русский
Site web
www.blagodom.by
Agence immobilière Blago Dom Limited Liability Company fournit des services immobiliers depuis le 31 janvier 2007. L'Agence assure la confidentialité de toutes les données obtenues lors de la prestation de services immobiliers, s'engage à protéger les droits et à promouvoir les intérêts légitimes du consommateur, à ne pas utiliser les informations fournies par le consommateur dans son propre intérêt ou dans l'intérêt de tiers. Malgré la vaste gamme de services offerts et le nombre de transactions sur le marché, nous savons une chose importante - chaque client est unique. Par conséquent, nous traitons les biens immobiliers non pas comme des matériaux de construction collectés dans une certaine séquence, mais comme un abri pratique et confortable où vous vous sentirez la cohésion et la protection pendant votre séjour, ou l'aspiration à effectuer et créer au travail.

Services de conseil; choix des options de transaction; aide à l'obtention d'un permis de construction (reconstruction); conservation des biens en construction; mise en service des biens; approbation de la rénovation, de la reconstruction; transfert d'installations de logement à des bâtiments non résidentiels; services liés à la réinstallation et à la démolition de maisons, de bâtiments et de structures; soutien juridique aux services d'entretien pour la location de biens immobiliers (location)

ВАРИАНТ
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2013
Propriété résidentielle 36 Propriété commerciale 2 Terres 1
L'agence immobilière Variante est actuellement l'une des sociétés immobilières leader et en développement dynamique à Minsk et ses banlieues. Le principal élément du succès de notre agence est le professionnalisme d'une équipe de personnes ciblées et ambitieuses. Les spécialistes de l'entrep…
ООО "Персональный риэлтер. Недвижимость"
Bélarus, Mahiliow
Année de création de l'entreprise 2020
Propriété résidentielle 18 Propriété commerciale 3
Nous sommes expérimentés, nous travaillons depuis 19 ans. Des prix bas avec une approche personnelle pour chaque client. Nous n'avons pas d'approche normalisée pour nos clients : nous vous écouterons, nous étudierons votre problème et nous vous aiderons toujours, même si vous appelez 30 fois…
Agentstvo nedvizhimosti Sotni metrov
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2021
Propriété résidentielle 49 Propriété commerciale 7 Location longue durée 1 Terres 2
Sotni metrov (Hundres de mètres) est une entreprise orientée client. Pour nous, la légalité de nos transactions, la sécurité de nos règlements et la commodité et le confort de nos clients sont également importants. Nous fournissons des services sur les marchés secondaire et primaire du logem…
БизнесХаус
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 6 Propriété commerciale 2
Мариэлт
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2022
Propriété résidentielle 270 Propriété commerciale 110 Location longue durée 210 Terres 22
Marielt est une agence immobilière en développement continu sur le marché de Minsk et Minsk. Nous fournissons une gamme complète de services immobiliers, ce qui nous permet de résoudre avec succès presque tous les types de problèmes associés au marché immobilier.AN Marielt se développe rapid…
