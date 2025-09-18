БлагоДом, Георгий

À propos de l'agence

Agence immobilière Blago Dom Limited Liability Company fournit des services immobiliers depuis le 31 janvier 2007. L'Agence assure la confidentialité de toutes les données obtenues lors de la prestation de services immobiliers, s'engage à protéger les droits et à promouvoir les intérêts légitimes du consommateur, à ne pas utiliser les informations fournies par le consommateur dans son propre intérêt ou dans l'intérêt de tiers. Malgré la vaste gamme de services offerts et le nombre de transactions sur le marché, nous savons une chose importante - chaque client est unique. Par conséquent, nous traitons les biens immobiliers non pas comme des matériaux de construction collectés dans une certaine séquence, mais comme un abri pratique et confortable où vous vous sentirez la cohésion et la protection pendant votre séjour, ou l'aspiration à effectuer et créer au travail.