Престиж

Bélarus, Liesnia
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
2 années 1 mois
Langues
English, Русский
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 01:37
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Agences à proximité
Счастливый адрес
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 11 Propriété commerciale 2 Location longue durée 2
Happy Address real estate agency provides real estate services focusing on customers' needs and taking into account the real estate market trends. We make any real estate transactions simple, fast, and secure.
ООО "Эстейт Компани"
Bélarus, Lida
Année de création de l'entreprise 2021
Propriété résidentielle 163 Propriété commerciale 12 Location longue durée 10 Terres 2
We offer what is essential for a successful transaction and support of our client: security, quality, honesty, professionalism, and comfort. We do more than just sell properties; we protect the interests of our customers. Selection of best object options, full legal support, new standards fo…
Оршанский центр недвижимости, Александр
Bélarus, Orcha
Propriété résidentielle 85 Propriété commerciale 4 Terres 2
Orshansky Real Estate Center Additional Liability Company was established in 2007, obtained a certificate of state registration and a license issued by the Ministry of Justice of the Republic of Belarus to provide real estate services. Orshansky Real Estate Center provides a full range of re…
Era - Nedvizhimosti plyus
Bélarus, Liesnia
Nouveaux bâtiments 20
Nous travaillons 24h/24 et 7j/7 pour aider nos clients – acheteurs et vendeurs de biens immobiliers – à résoudre le problème du logement de manière sûre, rapide et rentable.Vente / achat / location; nouveaux bâtiments / bâtiments secondaires; immobilier résidentiel / commercial; chambres / a…
Партнер для всех
Bélarus, Barawliany
Propriété résidentielle 188 Propriété commerciale 42 Location longue durée 48 Terres 6
La mission de l'entreprise «Partenaire pour tous»: L'entreprise s'engage à la plus haute qualité et la solution complète du complexe de services dans le secteur immobilier, ce qui conduit au développement de l'entreprise elle-même et une augmentation du nombre de partenaires qui sont confian…
