Bereal Estate

À propos de l'agence

Le réseau d'agents BEREAL représente le modèle de marché immobilier de luxe le plus reconnu à Halkidiki, en Grèce et dans les Balkans. Au-delà des conseils fiables et de l'expérience personnelle de nos agents, BEREAL peut vous offrir un nouveau mode de vie qui vous plaît et vous sert. Notre conviction que la promotion adéquate est une question de la plus haute importance pour la promotion d'une propriété, notre amour pour les propriétés de luxe, la connaissance du marché immobilier dans les domaines où nous opérons, combinée à nos nombreuses années d'expérience en matière fiscale et juridique, nous a conduit à créer la société immobilière BEREAL. Dans l'esprit de l'innovation, un excellent conseil immobilier opère à Halkidiki, offrant l'accès à un grand inventaire de propriétés de luxe à vendre, l'exploitation de l'hébergement, la restauration ou les entreprises de divertissement, en fournissant des services de soutien au processus juridique et comptable. Notre efficacité est jugée par la qualité et l'intégrité des personnes de notre réseau et de nos services.

L'objectif de BEREAL est de créer une expérience unique dans le secteur REAL ESTATE. Ayant écouté les besoins du marché et les besoins de l'investisseur, nous entreprenons le processus de la suggestion de la propriété, au moment où vous recevez la clé dans votre main!