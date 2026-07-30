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Атланта

Autriche, Vienne
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
1992
Sur la plateforme
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5 années 10 mois
Langues
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English, Русский, Deutsch, Українська
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À propos de l'agence

ROTH & SCHILD Est une agence immobilière internationale et société d'investissement et de construction avec une histoire de 30 ans. Notre société s'occupe de l'ensemble des transactions immobilières: achat et vente de biens immobiliers résidentiels (appartements, appartements, chambres, maisons), location de biens immobiliers résidentiels, vente de terrains, achat et vente de biens immobiliers commerciaux (bureaux, entrepôts, locaux industriels, vente d'une entreprise prête), location de biens immobiliers commerciaux dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Espagne, Géorgie, Turquie, Ukraine, Hongrie, France, République tchèque, Slovaquie. La liste des pays ne cesse de croître. Nous vous aiderons à trouver et acheter de l'immobilier pour vous n'importe où en Europe aux conditions les plus favorables.

Notre objectif est le bien-être de nos clients.

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