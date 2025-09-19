  1. Realting.com
Austria Real GmbH

Autriche, Vienne
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
4 années 4 mois
Langues
English, Русский, Deutsch
Site web
www.austriareal.com
À propos de l'agence

Nous sommes votre partenaire fiable pour vous offrir une approche sur mesure dans le choix des opportunités d'investissement rentables dans toute l'Autriche. Ce qui nous définit comme une entreprise, c'est notre solution individualisée et analytique. Nous allons former une image de vos désirs résidentiels ou d'investissement et les remplir.

Pour les vendeurs de propriétés, nous développons une stratégie sur la façon de transmettre votre propriété de la manière la plus efficace et rentable. Un état d'esprit créatif est l'exigence fondamentale pour nous. Par exemple, nous calculons quelle variante d'utilisation de votre propriété atteindra le prix le plus élevé (principe de la meilleure utilisation). Ainsi, nous avons vendu, entre autres, une station-service à une chaîne de supermarchés ou un immeuble d'appartements avec appartements et bureaux. Dans les deux cas, nous avons pu atteindre des prix de vente supérieurs aux attentes du client.

L'immobilier de l'hôtel est l'une de nos plus grandes forces, principalement parce que notre directeur général a terminé sa thèse de Master à Oxford sur le marketing hôtelier et peut fournir d'excellents conseils à nos clients dans ce domaine. En plus des hôtels, nous nous concentrons sur la médiation de l'immobilier de soins, y compris la vie assistée ainsi que l'immobilier résidentiel haut de gamme et les immeubles d'appartements.

De bons réseaux en Autriche, notre ouverture aux autres cultures et le multilinguisme de notre équipe nous aident à comprendre les besoins de nos clients internationaux et à atteindre efficacement leurs objectifs. Nous sommes heureux de les rendre heureux en fournissant des solutions individuelles internationales.

Prestations de service

En plus d'aider à la location, l'achat, l'évaluation et/ou la vente de biens immobiliers, allant d'appartements abordables et de luxe, de maisons, d'hôtels, de commerces et autres, nous fournissons également des services tels que:

l'aide à la demande de visa approprié, tel que l'étudiant / permis de travail ou de séjour;

Traduction et interprétation;

et d'autres services qui vous aideront à vous installer en Autriche

Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 12:07
(UTC+2:00, Europe/Vienna)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
