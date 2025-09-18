  1. Realting.com
Mario Moisi

Autriche, Vienne
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
4 années 9 mois
Langues
English
Site web
www.1mmo.at/
À propos de l'agence

Depuis 2012, nous avons été avec succès médiateur propriétés avec un soutien complet en termes de rénovation et de développement et convaincre avec le service client de première classe et la passion pour notre travail. Briser un nouveau terrain, mettre de nouveaux accents afin de dépasser les attentes de nos clients avec une grande attention au détail - ce sont les exigences que nous imposons sur nous-mêmes et notre équipe. Parce que notre objectif est d'offrir le meilleur service possible aux propriétaires et aux demandeurs.

Nos agents en Autriche
Mario Mossi
Mario Mossi
108 propriétés
Agences à proximité
Immotrading GmbH
Autriche, Wels
Propriété résidentielle 117 Propriété commerciale 19 Location longue durée 14 Terres 11
ImmoTrading est une entreprise autrichienne bien établie, un partenaire fiable sur le marché immobilier résidentiel. Depuis longtemps, l'entreprise travaille avec succès avec des installations de haute qualité en Autriche, en Hongrie et aux Émirats arabes unis. Nos clients et nos partenaires…
Crown Consulting
Autriche, Vienne
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 63
La société autrichienne Crown Consulting est l'une des rares sociétés russophones en Autriche, qui vous fournit en coopération avec une gamme complète de services pour la sélection de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, le crédit de biens immobiliers privés et les projets d'invest…
PRO Silver
Austria Real GmbH
Autriche, Vienne
Année de création de l'entreprise 2012
Propriété résidentielle 136 Propriété commerciale 50 Location longue durée 16 Terres 2
Nous sommes votre partenaire fiable pour vous offrir une approche sur mesure dans le choix des opportunités d'investissement rentables dans toute l'Autriche. Ce qui nous définit comme une entreprise, c'est notre solution individualisée et analytique. Nous allons former une image de vos désir…
Атланта
Autriche, Vienne
Année de création de l'entreprise 1992
Propriété résidentielle 1 Propriété commerciale 1
ROTH & SCHILD Est une agence immobilière internationale et société d'investissement et de construction avec une histoire de 30 ans. Notre société s'occupe de l'ensemble des transactions immobilières: achat et vente de biens immobiliers résidentiels (appartements, appartements, chambres, mais…
Zelzer immobilien
Autriche, Graz
Propriété résidentielle 33
Qui sommes-nous ? Zelzer est une société immobilière et de financement bien connue ayant son siège à Graz et d'autres endroits à Vienne et Berlin. Nous avons une expertise dans le courtage de biens immobiliers et d'objets dans la région du toit et vous soutenons avec des compétences consulta…
