ALBAMAR Group

Prestations de service

Vente/achat/location de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, y compris les lots de maisons.

Préparation des documents pour la déclaration de revenus

Bureau de représentation fiscale

Obtenir un permis de séjour temporaire, un permis de séjour permanent, un visa d'or, Obtention d'une carte de résident sans droit au travail ou avec droit au travail. Ouverture d'une personne morale en Espagne avec un soutien comptable, etc.

Architecture et construction selon votre projet

Projet d'investissement: sélection des terrains, conception, construction et vente.

Service après-vente et gestion de vos biens

L'interprète pour vous accompagner à toute autorité administrative espagnole, l'hôpital et l'école

Obtenir la NIE (Numero de Identificacion de Extranjero)

Location de vos appartements pour toute période

Tout type de réparation, aménagement paysager. Les prix sont fixés dans la liste de prix, garantie fournie.

Soutien juridique et garantie de la légalité de l'opération. Les objets ne sont vendus qu'après une vérification approfondie.