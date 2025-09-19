  1. Realting.com
ALBAMAR Group

Espagne, Torrevieja
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
4 années 7 mois
Langues
English, Русский, Español
Site web
albamargroup.com/ru/
À propos de l'agence

Agence immobilière ALBAMAR Group est entré sur le marché de l'immobilier il y a 9 ans. Aujourd'hui, notre entreprise est une grande chaîne d'agences immobilières en Espagne. Vous trouverez nos bureaux dans 8 villes: Barcelone, Madrid, Valence, Benidorm, Alicante, Torrevieja, Marbella, Tenerife.

Nous sommes fiers de notre équipe qui fournit le meilleur service russophone en Espagne.

Prestations de service

Vente/achat/location de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, y compris les lots de maisons.
Préparation des documents pour la déclaration de revenus
Bureau de représentation fiscale
Obtenir un permis de séjour temporaire, un permis de séjour permanent, un visa d'or, Obtention d'une carte de résident sans droit au travail ou avec droit au travail. Ouverture d'une personne morale en Espagne avec un soutien comptable, etc.
Architecture et construction selon votre projet
Projet d'investissement: sélection des terrains, conception, construction et vente.
Service après-vente et gestion de vos biens
L'interprète pour vous accompagner à toute autorité administrative espagnole, l'hôpital et l'école
Obtenir la NIE (Numero de Identificacion de Extranjero)
Location de vos appartements pour toute période
Tout type de réparation, aménagement paysager. Les prix sont fixés dans la liste de prix, garantie fournie.
Soutien juridique et garantie de la légalité de l'opération. Les objets ne sont vendus qu'après une vérification approfondie.

Mariya Shram
Mariya Shram
