  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Inmobiliaria Casamayor

Inmobiliaria Casamayor

Espagne, Alicante
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
1969
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années 8 mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Site web
Site web
www.inmobiliariacasamayor.com/es/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Casamayor est un spécialiste du marketing et de la clôture de tous les types de transactions immobilières. Avec 50 ans d'expérience et des valeurs professionnelles adaptées aux évolutions du marché, Casamayor a réussi, grâce à son équipe et à sa stratégie, à se renforcer comme référence dans la région de Levante. Au cours de son histoire, la qualité du service à nos clients a toujours prévalu avec honnêteté et transparence.
Actuellement, Casamayor est composé de plus de 30 professionnels ayant une vaste expérience dans le secteur du marketing et de la consultation immobilière dont le travail quotidien est essentiel pour atteindre les objectifs fixés.

Nos points forts

  • Connaissances et expérience; Nous sommes au service du client depuis 50 ans.
  • Engagement envers le client
  • Entreprise familiale professionnalisée
  • Ampleur du service ( diversification )
  • Équipe humaine hautement qualifiée, avec une formation étendue et orientée vers le client
  • Grande structure de fonctionnement
  • Back office spécialisé dans l'organisation et PBC pour répondre aux exigences de qualité de chacun de nos clients
  • Notre service juridique supervise et contrôle chaque opération
Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 10:57
(UTC+1:00, Europe/Madrid)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Agences à proximité
Seniorbel
Espagne, Adeje
Propriété résidentielle 3 Propriété commerciale 1
We are a multidisciplinary team that aims to offer the best services in the Canary Islands. We know perfectly all the characteristics that will guarantee the success of your investment in the Canary Islands.
Laisser une demande
WTG Spain
Espagne, Orihuela
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 1025
Aujourd'hui, de nombreux investisseurs du monde entier cherchent à acheter une propriété en Espagne. Et cette tendance est explicable, car le royaume Ibérique est presque un lieu idéal pour les loisirs temporaires, la résidence permanente et pour la location. Souvent, les étrangers sont t…
Laisser une demande
GestaliHome
Espagne, Alicante
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 665
Pour offrir encore plus de services à ses clients, Gestali ouvre un département spécialisé dans la transaction immobilière : GestaliHome à Alicante, vous offre une connaissance parfaite du marché immobilier espagnol. Gestali est une société fiscale du groupe Fiseco présente à Alicante, Valen…
Laisser une demande
Dream Homes Tenerife
Espagne, Santiago del Teide
Propriété résidentielle 12
Looking for a home in Tenerife? Let us make this Dream come true! Whether you are looking for a luxury property, villa or smaller house, or apartment - we are here to help! Keen to move to Tenerife or already living the Dream on the island? Whether you are coming to this beautiful island fo…
Laisser une demande
INFTOUR
Espagne, Calp
Propriété résidentielle 2 Terres 1
Inftour Spain SL is a young and dynamically developing company with extensive experience in the field of real estate and construction. We specialize in providing the best possible customer service in the following areas: - Sale and rental of real estate. - Legal support of transactions. …
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller