Agentstvo nedvizhimosti Sotni metrov

À propos de l'agence

Sotni metrov (Hundres de mètres) est une entreprise orientée client. Pour nous, la légalité de nos transactions, la sécurité de nos règlements et la commodité et le confort de nos clients sont également importants. Nous fournissons des services sur les marchés secondaire et primaire du logement. Appartements, maisons, chalets d'été - nous vous aiderons à atteindre tous vos objectifs. L'immobilier commercial (à vendre et à louer) est également inclus dans la gamme de services que nous fournissons. Nos agents et agents immobiliers sont très expérimentés dans le domaine immobilier et ils fourniront leur service professionnellement, efficacement et le plus rapidement possible. Des centaines de mètres : Confort et sécurité à chaque mètre.